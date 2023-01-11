2023/01/11 | 00:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xOUsAC14ML8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحضور النائبة مواطن يوجه عتب شديد على الدور الرقابي والتنفيذي بسبب سوء الخدمات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بحضور النائبة مواطن يوجه عتب شديد على الدور الرقابي والتنفيذي بسبب سوء الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).