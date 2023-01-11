2023/01/11 | 00:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ائتلاف المالكي: لا توجد أية إشكالات بين السوداني والإطار التنسيقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/11 | 00:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ائتلاف المالكي: لا توجد أية إشكالات بين السوداني والإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ائتلاف المالكي: لا توجد أية إشكالات بين السوداني والإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).