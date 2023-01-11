2023/01/11 | 00:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kUEgvQE9NGg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. رفع عدد من السيطرات وفتح بعض مداخل المنطقة الخضراء لتخفيف الزخم المروري) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد.. رفع عدد من السيطرات وفتح بعض مداخل المنطقة الخضراء لتخفيف الزخم المروري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).