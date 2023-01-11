2023/01/11 | 00:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CEFr9Yeyukk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب رائد المالكي: لم يتم تعيين رؤساء اللجان البرلمانية حتى الآن) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب رائد المالكي: لم يتم تعيين رؤساء اللجان البرلمانية حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).