فيما ترفض تجهيز العراق بها.. واشنطن تمنح أوكرانيا نظام الباتريوت

2023/01/11 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكي اليوم الثلاثاء، مباشرتها بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام وصيانة نظام الدفاع الجوي الباتريوت لمساعدتها على مواجهة الطائرات الروسية المقاتلة خلال الحرب التي تجري حاليا في أوروبا.

وقال مسؤول الاعلام في البنتاغون الأمريكي الجنرال بات ريدر بحسب ما أوردت اجينسي فرانس برس، ان التدريبات وتجهيز الأنظمة لاوكرانيا ستبدا الأسبوع المقبل ويتضمن تدريب ما يزيد عن مئة جندي اوكراني على استخدام النظام الأمريكي.

يأتي هذا بالتزامن مع تراجع الولايات المتحدة عن وعود اطلقتها سابقا للعراق بتجهيزه بنظام باتريوت وبحسب ما أوردت شبكة فوربس الأمريكي الشهر الماضي، والتي اكدت نقلا عن مستشار الامن القومي الأمريكي جايك سوليفان "ان الولايات المتحدة تبحث الان مع الحكومة العراقية تجهيزها بنظام باتريوت الدفاعي لحماية اجوائها من الخروقات المتكررة من دول الجوار" على حد وصفه.

الشبكة اشارت الى ان العراق ما يزال يستخدم نظام بانشتير 1 السوفيتي والذي يعود الى الحقبة الماضية ويعد غير ملائم لحماية الأجواء العراقية من الطائرات المتطورة، حيث تحاول السلطات العراقية الحصول على نظام دفاع جوي حديث من روسيا، والذي يواجه برفض من قبل الولايات المتحدة، فيما تستمر بتجاهل طلبات الحكومة العراقية بتجهيزها بنظام باتريوت الأمريكي.

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