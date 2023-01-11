العراق يتعرض لكتلة هوائية باردة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

2023/01/11 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف الراصد الجوي جواد البديري، اليوم الثلاثاء، عن تعرض العراق لكتلة هوائية باردة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقال البديري في منشور له في الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) إن "العراق يتعرض إلى كتلة هوائية باردة تجتاح البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

وأضاف أن "درجات الحرارة ستقترب فيها من الصفر المئوي".

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