2023/01/11 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجح النائب عن تيار الحكمة علي شداد، الثلاثاء، خسارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي منصبه قريباً، مبيناً أن الحلبوسي ابتعد عن العملية السياسية رغم التحديات الكبيرة التي يتعرض لها العراق.

وقال شداد في تصريحات صحفية، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لوحظ خلال الفترة الماضية عدم اهتمام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الشؤون السياسية للعراق وعدم حضوره الاجتماعات المهمة التي تحدد مصير البلد الذي يتعرض لتحديات داخلية وخارجية خطيرة تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا والابتعاد عن المصالح الشخصية".

واضاف أن "الحلبوسي لم يهتم لكل ما يتعرض له العراق ويرفض المشاركة في اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة وابتعد عن العملية السياسية وفضل أموره الشخصية".

وتابع شداد، أن "ذلك سيؤدي الى خسارة الحلبوسي منصبه لانه يمثل السلطة التشريعية في العراق التي لها الدور المؤثر من جميع التحديات التي تواجه البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الحكمة: الحلبوسي قد يخسر منصبه قريباً لابتعاده عن العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الحكمة: الحلبوسي قد يخسر منصبه قريباً لابتعاده عن العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).