يونس محمود: استضافة كأس آسيا أكبر من طاقتنا

2023/01/11 | 00:19 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونس محمود كان أحد نجوم الكرة العراقية (العربي الجديد/Getty)

كشف يونس محمود، قائد المنتخب العراقي السابق والنائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رأيه في إمكانية استضافة العراق لبطولة أمم آسيا 2027.

وفي وقت سابق، كان أسعد العيداني، محافظ مدينة البصرة العراقي، التي تستضيف حالياً منافسات بطولة "خليجي 25"، قد أكد نيته العمل، رفقة القائمين على الرياضة العراقية، على استضافة العراق لبطولة أمم آسيا 2027، في ملف مشترك مع السعودية، التي تقدمت بملفها لاستضافة المسابقة.

وحول هذا، قال يونس محمود، الذي حلّ الثلاثاء ضيفاً على برنامج "المجلس" الذي يعرض على قناة "الكاس": "من حق السيد العيداني أن يطالب بالاستضافة، ويبقى مشروعاً طموحاً، لكن هذا ملف يحتاج للدراسة.



نحن نملك القدرة لأننا لدينا استادات كبيرة من الممكن أن تستضيف المواجهات".

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وتابع: "برأيي أن ملف أمم آسيا أكبر من طاقتنا حالياً، نحتاج لوقت لمثل موضوع هكذا، من الممكن أن نفكر ببطولة كأس العرب وتقسيمها على 3 أو 4 محافظات، خصوصاً أنها بطولة تضمّ منتخبات عربية من الممكن أن تتغاضى عن بعض العيوب إذا حدثت معنا، لكن آسيوياً هذا أمر صعب".

#مجلس_قناة_الكاس |هل يمكن أن تستضيف #العراق #كأس_اسيا 2027 بالمشاركة مع #السعودية ؟ يونس محمود يرد ويفجّر مفاجأة جديدة عن #كأس_العرب#خليجي_زين25#قنوات_الكاس pic.twitter.com/TxHG3l5lW6

— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 10, 2023

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