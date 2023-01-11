2023/01/11 | 00:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على انضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، بعقد لمدة موسمين وحتى عام 2025.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب ريال مدريد يعلق على انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب ريال مدريد يعلق على انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).