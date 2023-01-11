2023/01/11 | 00:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أستئناف اللجان مهامها فور انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب.وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب باشرت اللجان النيابية اليوم مهامها في المجلس وعقد الاجتماعات الخاصة بها”.واضاف “حتى الان لم نبلغ بموعد عقد جلسة مجلس النواب الاولى في الفصل التشريعي الثاني”.واوضح الحمامي “سيتم تبليغ النواب عبر رئاسة البرلمان ووفقا لجدول تعلنه الدائرة الاعلامية”.

التالي

منذ ساعتين

نائب سابق: ارتفاع الدولار أزمة طارئة وأحد أسبابه أميركي – سياسي

منذ ساعتين

بعد انتهاء عطلته التشريعية..



متى يعاود البرلمان عقد جلساته؟

منذ ساعتين

الاطار يدعو لتحرك عاجل حيال “احتياطات العراق” المالية في امريكا..3 نقاط ضعف

منذ 3 ساعات

المالية النيابية تبدد صحة الوصاية الدولية على البنك المركزي

منذ 3 ساعات

رئيس الوزراء: سنزور ألمانيا الأسبوع المقبل ونسعى لشراكات اقتصادية

منذ 4 ساعات

ازمة الدولار ..



هل ستتمكن الجهات المسؤولة من مكاشفة الشعب إزاء الإجراءات الأميركية؟

منذ 4 ساعات

دواجن تلعفر تتكبد خسائر كبيرة بسبب شح الوقود

منذ 5 ساعات

الحكومة تنهي مشروع الموازنة وترجيحات بارسالها للبرلمان خلال 48 ساعة

منذ 5 ساعات

رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره الأردني

منذ 6 ساعات

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة السوداني

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: اللجان استأنفت مهامها ولم نبلغ بموعد اولى الجلسات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: اللجان استأنفت مهامها ولم نبلغ بموعد اولى الجلسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).