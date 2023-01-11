نائب سابق: ارتفاع الدولار أزمة طارئة وأحد أسبابه أميركي – سياسي

2023/01/11 | 00:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب السابق رائد فهمي، الثلاثاء، سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار الى عدة أسباب في مقدمتها الإجراءات التدقيقية التي اتخذها البنك المركزي، مؤكدا ان الازمة طارئة وستزول.

وقال فهمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ترتبط بحالة سياسية وإدارية”، مبينا أن “اهم سبب هو إجراءات التدقيق التي يقوم بها البنك المركزي بشأن التحويلات الخارجية وان المنافذ التي فتحها البنك المركزي غير كافية للطلب على الدولار، مما دعا التجار الى الذهاب للسوق الموازي “.

وأضاف ان “السبب السياسي يتعلق بإجراءات البنك الفدرالي الأمريكي المتشددة لاهداف سياسية من اجل الضغط على الجانب الإيراني وذلك يفرض على العراق التعامل مع ايران بالدينار العراقي”، مؤكدا أن “الازمة الحالية طارئة وستزول لكون الإجراءات الحكومية بحاجة الى وقت”.

وسجلت أسعار الدولار الأميركي ارتفاعا جديدا أمام الدينار العراقي في البورصة المحلية، اذ تجاز سعر الصرف 160 الف دينار لكل 100 دولار في احدث موجة صعود.

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