النزوح.. ملف لم يغلق رغم الوعود

2023/01/11 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو دور منظمات المجتمع المدني في مساعدة النازحين؟ وهل تستطيع حكومة السوداني فعلا إغلاق ملف النزوح في ستة أشهر؟

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