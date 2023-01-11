طالوت الشروگي يدعو الى تغيير النظام السياسي البرلماني في العراق

2023/01/11 | 01:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كتب “طالوت الشروگي”.الإصلاح السياسي يعلم العراقيين جميعا بلا استثناء إن هذا...

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