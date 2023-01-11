2023/01/11 | 01:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء 01/10/2023.عضو ائتلاف دولة...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: المالكي يبقى الشخص الأقوى في اتخاذ القرار..



ولا خلافات بين الاطار والسوداني أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: المالكي يبقى الشخص الأقوى في اتخاذ القرار.. ولا خلافات بين الاطار والسوداني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة المسلة: المالكي يبقى الشخص الأقوى في اتخاذ القرار.. ولا خلافات بين الاطار والسوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).