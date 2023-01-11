2023/01/11 | 01:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1Ct8Ba0jyTM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأسود تنجز المهمة امام الأخضر السعودي وتحصد النقاط الثلاث) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأسود تنجز المهمة امام الأخضر السعودي وتحصد النقاط الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).