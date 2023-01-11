إردوغان‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬السوداني‭ ‬انهاء وجود‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬العراق

2023/01/11 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء‭ ‬عن‭ ‬امتداد‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬الوشيكة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬جبل‭ ‬سنجار إسطنبول‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال أبلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬انهاء‮»‬‭ ‬وجود‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬ وتوجد‭ ‬قواعد‭ ‬عصية‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬المحظور‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬تركيا،‭ ‬ وتتحدث‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ […]

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