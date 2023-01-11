2023/01/11 | 01:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنباء عن امتداد العملية التركية الوشيكة في سوريا الى جبل سنجار إسطنبول – توركان اسماعيل بغداد -عبدالحسين غزال أبلغ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة «انهاء» وجود حزب العمال الكردستاني في العراق. وتوجد قواعد عصية عن الوصول لحزب العمال المحظور في داخل تركيا، وتتحدث تقارير عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يطلب من السوداني انهاء وجود حزب العمال الكردستاني في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يطلب من السوداني انهاء وجود حزب العمال الكردستاني في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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