تجربة‭ ‬مدرسية‭..‬غير‭ ‬مدرسية

2023/01/11 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ هناك‭ ‬تجربة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬اسمها‭ ‬“الاحتفال‭ ‬السنوي”‭ ‬للطلبة‭ ‬المتخرجين‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الاعدادية‭ ‬لما‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الجامعات،‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬يكون‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬يتخرج‭ ‬الطلبة‭ ‬ويداومون‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬بمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬شهور،‭ ‬اذ‭ ‬تقوم‭ ‬مدارسهم‭ ‬التي‭ ‬تخرجوا‭ ‬فيها‭ ‬بدعوة‭ ‬المتفوقين‭ ‬منهم‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المدارس،‭ ‬يحضرها‭ ‬طلبة‭ ‬المراحل‭ ‬الأخرى،‭ […]

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