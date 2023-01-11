2023/01/11 | 01:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام هناك تجربة في بريطانيا اسمها “الاحتفال السنوي” للطلبة المتخرجين من المرحلة الاعدادية لما قبل الدخول في الجامعات، هذا الاحتفال يكون بعد ان يتخرج الطلبة ويداومون في الجامعة بمدة لا تقل عن أربعة شهور، اذ تقوم مدارسهم التي تخرجوا فيها بدعوة المتفوقين منهم لحضور حفل في ذات المدارس، يحضرها طلبة المراحل الأخرى، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجربة مدرسية..غير مدرسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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