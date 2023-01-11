القضاء الإيراني يتشدد مع مخالفي قانون الحجاب والأمم المتحدة: الإعدام سلاح تخويف وقمع 

2023/01/11 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬جنيف‭ – ‬الزمان‭ ‬ طلبت‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الإيرانية‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬التشدد‭ ‬في‭ ‬قمع‭ ‬المخالَفات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بقانون‭ ‬الحجاب‭ ‬الإلزامي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬محلية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬احتجاجات‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭.‬ وقال‭ ‬مساعد‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬أبو‭ ‬الصمد‭ ‬خرم‭ ‬آبادي‭ ‬‮«‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬العام،‭ ‬تلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬مؤخرا‭ ‬أمرا‭ ‬بمعاقبة‭ ‬صارمة‭ […]

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