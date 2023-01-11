2023/01/11 | 01:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FPABJ5_qZVQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناحية النور في محافظة النجف ترى النور بعد تخصيص عشرة مليارات دينار لتمويل 15 مشروعاً فيها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناحية النور في محافظة النجف ترى النور بعد تخصيص عشرة مليارات دينار لتمويل 15 مشروعاً فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).