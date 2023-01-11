البرازيلي داني ألفيس يخضع للتحقيق في إسبانيا.. ما السبب؟

2023/01/11 | 02:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المحكمة العليا في كتالونيا، يوم الثلاثاء، أن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس يخضع للتحقيق بسبب مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في مدينة برشلونة الإسبانية، الشهر الماضي.

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