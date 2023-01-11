مانشستر يونايتد يقطع بطاقة العبور لنصف نهائي كأس الرابطة

2023/01/11 | 02:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قطع مانشستر يونايتد بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية منهياً مفاجأة تشارلتون أثلتيك.وانتصر مانشستر يونايتد 3-0 على ضيفه تشارلتون أثلتيك القادم من دوري الدرجة الأولى (الثالثة فعلياً) ليقطع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.وسجّل أنتوني هدف المباراة الأول مستفيداً من كرة لمواطنه فريد (21) قبل أن يضيف راشفورد ثنائية تأمين […]

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