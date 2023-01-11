البصرة داركم- ميادة حمزة الحسيني

2023/01/11 | 03:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة داركم ميادة الحسيني تتوالى الاحداث التي تجمع العراقيين وتجعلهم يدا واحدة واليوم شمس الفيحاء استطاعت ان تجمع العرب والعراقيين معا في حدث مميز ،حدث رياضي ينتظره الكل ليفتح العراق أبوابه من جديد أمام العرب والعالم وينقل رسالة للعالم ان العراق وامجاد العراق بكل ماضيه الذي كان العالم يحكي عنه عاد من جديد.البصرة وشوارعها […]

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