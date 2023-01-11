أول تعليق لبايدن حول

2023/01/11 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، معرفته بنقل وثائق سرية إلى مكتب كان يشغله إبان عمله نائبا للرئيس في فترة إدارة أوباما.

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