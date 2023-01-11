أول تعليق من بايدن بشأن العثور على وثائق سرية في مكتبه الخاص

2023/01/11 | 03:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "فوجئ" عندما علم أنه تم العثور على وثائق سرية في مكتب خاص به، وأضاف أنه لا يعرف محتويات تلك الوثائق.

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