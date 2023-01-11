2023/01/11 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة رسوما جديدة تنتقد النظام الإسلامي في إيران بعد أن أثارت رسومها الكاريكاتورية لرجال الدين في إيران وللمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي أزمة دبلوماسية بين باريس وطهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شارلي إيبدو" تنشر رسوما كاريكاتورية جديدة لرجال الدين الإيرانيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("شارلي إيبدو" تنشر رسوما كاريكاتورية جديدة لرجال الدين الإيرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).