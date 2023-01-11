الادعاء في إيران يأمر الشرطة بـ

2023/01/11 | 05:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية، يوم الثلاثاء، إن مكتب المدعي العام أمر الشرطة بـ"التعامل بحسم" مع النساء اللاتي ينتهكن قانون الحجاب.

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