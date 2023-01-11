"التهديد يلوح في الأفق".. البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد العالمي

2023/01/11 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر البنك الدولي، الثلاثاء، من أن الاقتصاد العالمي سيقترب "بشكل خطير" من الركود هذا العام، مقادا بضعف النمو في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم - الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

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