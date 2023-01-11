طالبان تنشر فيديو سيارة

2023/01/11 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان، مقطع فيديو لسيارة رياضية "صممها أفغاني" الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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