نادي النصر يعلق على دور رونالدو في سعي السعودية لاستضافة كأس العالم

2023/01/11 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى نادي النصر، التقارير الإخبارية التي أشارت إلى أن عقد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ينطوي على التزامات، بشأن سعي السعودية لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم في العام 2030.

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