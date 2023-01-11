المغرب.. إطلاق مشاريع لتعزيز استعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية

2023/01/11 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الحكومة المغربية، الثلاثاء، مشاريع جديدة لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات، وتسهيل ولوج الناطقين بها إلى الخدمات العمومية.

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