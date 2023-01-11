2023/01/11 | 09:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب إعادة تقييم اللاعبين مادياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس الشرطة في دبي ينتقد فريق بلاده بعد خسارته امام الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس الشرطة في دبي ينتقد فريق بلاده بعد خسارته امام الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).