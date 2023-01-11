متمرّدو تيغراي يبدأون بتسليم أسلحتهم الثقيلة

2023/01/11 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتمرّدون في تيغراي، الأربعاء، أنّهم بدأوا بتسليم أسلحتهم الثقيلة تنفيذاً لأحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام الذي أبرموه مع أديس أبابا قبل أكثر من شهرين لإنهاء الحرب في الإقليم الواقع شمال إثيوبيا.

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