انتقاد حاد من خلفان بعد خسارة الإمارات من الكويت بـ

2023/01/11 | 09:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الفريق ضاحي خلفان، ناب رئيس شرطة دبي، أداء منتخب بلاده بعد خسارته من المنتخب الكويتي ضمن مباريات "خليجي 25".

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