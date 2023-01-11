تحدث عن طبيعة العلاقة مع ايران.. السوداني يكشف ملفات زيارته المرتقبة لألمانيا - عاجل

2023/01/11 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن ملفات زيارته المقررة إلى العاصمة الألمانية برلين، الأسبوع المقبل، مشددا على ضرورة أن تكون العلاقات بين بغداد وطهران بعيدة عن سياسة التدخل في الشأن الداخلي.وقال السوداني، خلال مقابلة صحفية مع مجلة "بيلد" الألمانية، اطلعت عليها (بغداد اليوم)، إنه "سيزور ألمانيا الأسبوع المقبل تلبية لدعوة المستشار أولاف شولتس، في سياق العلاقات التاريخية بين العراق وألمانيا"، مضيفا: "سنحرص من خلال هذه الزيارة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية، فضلا عن الملفات الأخرى التي تتعلق بالتنمية البشرية ومعالجة التغيرات المناخية واستمرار التعاون الأمني وكذلك القضايا الإنسانية الأخرى".وردا على سؤال حول إذا ما يعتقد أن العراق سيكون شريكاً لألمانيا في مجال الغاز، أجاب السوداني: "نعم، نظرا لقدرات العراق وخططه المستمرة لزيادة إنتاج النفط والاستثمار في الغاز، فمن الممكن تلبية احتياجات ألمانيا من الطاقة، وأيضا في ظل الظروف التي يعاني منها السوق العالمي من ارتفاع الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".وأشار رئيس الوزراء، إلى "وجود أكثر من مبادرة وفكرة سيناقشها الوفد الاستشاري في السفارة الألمانية في بغداد، منها استثمارات الغاز، وتعزيز الشركات الألمانية، وخاصة شركة "سيمنز"، في قطاع الكهرباء، مردفاً بالقول: "هذه واحدة من القضايا ذات الأولوية، سواء كان ذلك في برنامج حكومتنا أو أثناء زيارتنا لألمانيا".وأكد السوداني، أن "العراق لن يكون طرفا في سياسة المحاور في المنطقة والعالم، ويعتمد مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار، ويطرح أفكاراً لتحقيق شراكات اقتصادية ليكون نقطة التقاء لدول المنطقة، وفقا للمصالح المشتركة للجميع".وتابع: "تبنى العراق مبادرات لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية، وبتقديري من مصلحة العراق خفض التوترات وتقريب وجهات النظر، لأن من شأن ذلك أن ينعكس على أمنه وأمن المنطقة إيجاباً".

واضاف: "تربطنا حدود مع ايران تمتد لأكثر من 1200 كيلو متر، وهنالك مشتركات ثقافية ودينية واجتماعية، وإيران داعمة للعملية السياسية منذ التغيير عام 2003، وساعدت العراق في حربه ضد تنظيم داعش، فالعلاقة إيجابية وضمن إدارة التعاون والدعم، بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي".ورداً على سؤال بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، لفت إلى أن "العراق هو البلد الأكثر تضرراً من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال النظام الديكتاتوري، ولسوء الحظ الدول الغربية أشاحت بنظرها عن هذا النظام الديكتاتوري، ولهذا السبب فإن العراق دولة ترفض أي انتهاك لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم"ـ مبينا أن "حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، لذا يجب على العالم الغربي أن ينتبه إليها في كل مكان، وليس فقط في إيران".

والاثنين الماضي، كشف مصدر حكومي مسؤول، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى المانيا.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن " السوداني سيجري زيارة الى ألمانيا في الثالث عشر من الشهر الحالي".

ويوم الجمعة الماضي، تسلّم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوة رسمية من سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق "مارتن ييغر"، لزيارة برلين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السوداني استقبل السفير الألماني وتلقى منه دعوة لزيارة برلين من قبل المستشار الألماني ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف البيان أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على بناء شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة وإنتاج الغاز السائل، وكذلك في مجالي مواجهة التغيّرات المناخية، وتطوير آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة".

ونقل البيان تأكيد السوداني أهمية التعاون في مجال مكافحة الفساد، ودعم جهود العراق في استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين بجرائم الفساد.

وأوضح البيان تأكيد السفير "ييغر" لحرص الحكومة الألمانية على توطيد أواصر العلاقات مع العراق، على مختلف المستويات والصّعُد، بما يعزّز آفاق التعاون المتبادل.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع السفير الفرنسيّ الاستعدادات الجارية لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى باريس.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بحث مع السفير الفرنسيّ في بغداد ايريك شوفالييه الاستعدادات الجارية لزيارة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السودانيّ إلى باريس نهاية الشهر الحالي”.

وأضافت، أن “زيارة السوداني تهدف إلى مُناقشة التحديات الإقليميَّة والدوليَّة وتحقيق المصالح المُشترَكة والتأكيَّد على دور العراق الحيويّ لإرساء دعائم الأمن والإستقرار في المنطقة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “جرى خلال اللقاء أيضا بحث المواضيع ذات الإهتمام المُشترَك بين بغداد وباريس وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين”.

وأردفت “كما تناول اللقاء التنسيق والتعاون لتحقيق الزيارات المُتبادلة عالية المُستوى بين مسؤوليّ كلا البلدين في إطار التعاون الثنائيّ المُشترَك بين البلدين الصديقين”.

تحرير: أ.ف

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