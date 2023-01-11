2023/01/11 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتكليف النائب الأول لمحافظة الديوانية فارس وناس عبد بتسيير شؤون المحافظة.

وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ 10/ كانون الثاني، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، فأن "الأمانة العامة طلبت سحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، لمدة 60 يوما او لحين اكمال الإجراءات التحقيقية المذكورة انفا ايهما اقرب".

وأضافت الوثيقة "تكليف النائب الأول لمحافظة الديوانية فارس وناس عبد بتسيير شؤون المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف النائب الاول لمحافظة الديوانية بتسيير شؤون المحافظة (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف النائب الاول لمحافظة الديوانية بتسيير شؤون المحافظة (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).