مسرور بارزاني يتوجه الى بغداد للقاء الرئاسات الاربع وبحث المشاكل العالقة

2023/01/11 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد لبحث المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، توجه اليوم إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى"، مبيناً أنه "سيعقد رئيس الحكومة والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".وأضاف أنه "من المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات في البلاد على الصعد كافة".

تحرير: أ.ق

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