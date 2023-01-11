البنك الدولي: العراق بين ثلاث دول سيسجل أعلى نمو اقتصادي في 2023

2023/01/11 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن تشهد ثلاث دول عربية بينها العراق تسجيل أعلى معدل نمو خلال العام 2023.

وذكر البنك في تقرير له اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "يتراجع نمو بلدان المنطقة خلال العامين الحالي 2023 والمقبل 2024 ليسجل 3.5% و2.7% على التوالي".

ورغم التراجع في النمو الاقتصادي للدول العربية، أوضح البنك، أن "كلاً من مصر والإمارات والعراق، أعلى معدل نمو اقتصادي من بين الدول العربية الأخرى خلال عام 2023، حيث انه من المتوقع ان يتجاوز نموها 4% بينما سينخفض معدل نمو باقي الدول العربية إلى أقل من 4%".

ورجح البنك الدولي، أن يكون معدل النمو الاقتصادي لمصر 4.5%، ومعدل النمو الاقتصادي للإمارات 4.1%، كما سيبلغ معدل النمو الاقتصادي للعراق 4%".

وأشار إلى أن "النمو الاقتصادي من المرجح أن ينخفض للعراق والإمارات خلال عام 2024 ليصل الى 2.9% و2.3% لكلا الدولتين على التوالي، في حين سيرتفع معدل النمو الاقتصادي لمصر ليصل الى 4.8%.

ولفت البنك الدولي، إلى أن "البلدان المصدرة للنفط حصلت على مكاسب غير متوقعة بفضل ارتفاع أسعار الخام والغاز وزيادة حجم الإنتاج، الأمر الذي انعكس على تحقيق زيادة في الناتج المحلّي الإجمالي بأسرع وتيرة منذ نحو عقد".

وبحسب البنك، فإن "نمو الدول النفطية العربية، بحد ذاتها، سيتباطأ من 6.1% في 2022 إلى 3.3% هذا العام، وإلى 2.3% العام المقبل".

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