برئاسة بارزاني.. وفد كردي يتوجه إلى بغداد لبحث جملة ملفات

2023/01/11 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

توجه وفد كردي برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، الى العاصمة بغداد لبحث جملة ملفات.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ، أن الأخير "توجه إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى"، مبينا أن "رئيس الحكومة والوفد المرافق سيعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات في البلاد على الصعد كافة، بحسب البيان.

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