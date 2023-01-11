الذهب يرتفع قبل إعلان بيانات تضخم أمريكية

2023/01/11 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تأهب المستثمرين للمراهنات الكبيرة قبل إعلان بيانات تضخم أميركية مهمة هذا الأسبوع.

وارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1880.68 دولارا للأونصة، لتحوم قرب أعلى مستوى في 8 أشهر بلغته يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1884.15 دولارا للأونصة.

ويعتبر الذهب تحوطاً ضد التضخم، لكنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.63 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 1075.11 دولارا للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1774.13 دولارا للأونصة.

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