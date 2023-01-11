2023/01/11 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً وصل إلى أكثر من 160 ألف دينار.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 160250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 159250 ديناراً لكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار صرف الدولار الى أكثر من 160 الف دينار المركز الخبري الوطني.

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