مع أحدهم أدوات يُشتبه استخدامها بالسحر والشعوذة.. داخلية الكويت تقبض على أشخاص بمكتبين وهميين للخدم

2023/01/11 | 10:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط أشخاص مخالفين لقانون الإقامة عُثر مع أحدهم على أدوات يشتبه بأنها تُستخدم بأعمال السحر والشعوذة.

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