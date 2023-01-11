2023/01/11 | 10:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تراجعت أسعار النفط، الاربعاء، 11 كانون الثاني، 2023، متخلية عن مكاسب...

ظهرت المقالة أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها وبرنت يتجاوز 79دولارا للبرميل أولاً على المسلة.

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