العراق يطالب السعودية باعتماد التعداد السكاني الجديد في حصة الحج

2023/01/11 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، سامي المسعودي، اليوم الاربعاء، السلطات السعودية بإعتماد التعداد الحقيقي الجديد لسكان العراق في حصة المشمولين بفريضة الحج.وقال المسعودي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "طالب خلال لقائه مع وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق محمد الربيعة، بإعتماد التعداد السكاني الجديد الذي يبلغ 42 مليون و 500 الف مواطن".واشار الى ان "منح السلطات السعودية للعراق مقاعد الحج الحقيقية نسبة لسكانه سيحقق رغبة اكثر عدد من المواطنين الذين يمنون النفس باداء فريضة الحج المباركة".وتابع البيان، أنه "رئيس الهيئة كان قد استطاع خلال سلسلة اللقاءات التي اجراها مع الجانب السعودي خلال زيارته الجارية للمملكة من تخفيض مبالغ التأمين التي فرضت على المعتمرين والحجاج".

تحرير: أ.ف

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