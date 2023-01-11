روسيا ترد على قرار الولايات المتحدة تدريب اوكرانيين على باتريوت

2023/01/11 | 10:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هو تأكيد آخر لمشاركة واشنطن الفعلية في الصراع الأوكراني إلى جانب المجرمين النازيين.

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