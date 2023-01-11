2023/01/11 | 10:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jzr_2xWGMD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجـوم الفـن في البصـرة ورسالتهــم لخليجــي 25) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجـوم الفـن في البصـرة ورسالتهــم لخليجــي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).