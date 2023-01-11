العراق يطالب السعودية باعتماد التعداد السكاني الجديد بشأن مقاعد الحج

2023/01/11 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، اليوم الأربعاء، السلطات السعودية باعتماد التعداد الحقيقي الجديد لسكان العراق، بشأن مقاعد الحج.

وأكد المسعودي في بيان أنه “طالب خلال لقائه مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق محمد الربيعة باعتماد التعداد السكاني الجديد الذي يبلغ 42 مليوناً و500 ألف مواطن”.

وأشار إلى أن “منح السلطات السعودية للعراق مقاعد الحج الحقيقية نسبة لسكانه سيحقق رغبة أكثر عدد من المواطنين الذين يمنون النفس بأداء فريضة الحج”.

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