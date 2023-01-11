يمشون بطريقة غريبة جدّا.. شاهد ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص لحرق السعرات الحرارية

2023/01/11 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قضائه 50 عامًا تقريبًا في دراسة تأثيرات ممارسة التمارين الرياضية، بدأ غيسر وزملاؤه دراسة مدى الطاقة التي يتطلبها المشي بطريقة سخيفة.

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