تراجع اسعار النفط العالمية بعد بيانات غير متوقعه عن زيادة مخزون الخام والوقود الامريكية

2023/01/11 | 11:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الاربعاء، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة بعد بيانات بالقطاع كشفت عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود.وبحسب “رويترز”، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط … Readmore

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