مجموعة فاغنر الروسية تؤكد سيطرتها على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا

2023/01/11 | 11:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين صباح الأربعاء أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي مضيفا أن “القتال في الشارع” يتواصل.وقال بريغوجين عن طريق جهازه الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي … Readmore

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