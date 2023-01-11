فرنسا.. هجوم بالسكين في محطة قطار بباريس

2023/01/11 | 11:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة طعنا، اليوم الأربعاء، في محطة "غار دو نور " بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة على الفور، على أفادت مصادر في الشرطة.

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